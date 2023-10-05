Челябинский «Трактор» прокомментировал отставку главного тренера

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил за работу Анвара Гатиятулина, который был отправлен в отставку после поражения от «Салавата Юлаева» 4 октября.

В клубе напомнили, что под руководством Гатиятулина «черно-белые» дважды становились обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — в 2018 и 2022 годах.

«Хоккейный клуб “Трактор” благодарит Анвара Гатиятулина за работу и достигнутые с командой успехи в чемпионате КХЛ», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, об отставке Анвара Гатиятулина «Трактор» объявил сразу после матча с «Салаватом Юлаевым», игра завершилась поражением челябинцев со счетом 0:4. Исполнять обязанности главного тренера временно будет Алексей Заварухин.