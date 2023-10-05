Гендиректор челябинского «Трактора» назвал причину отставки Гатиятулина

Главной причиной отставки тренера челябинского ХК «Трактор» Анвара Гатиятулина стало то, что ему не удалось полностью раскрыть потенциал команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора хоккейного клуба Ивана Савина.

«“Трактор” в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас», — цитирует Савина издание.

Гендиректор клуба поблагодарил Анвара Гатиятулина за работу и достигнутые в прошлом результаты.

Напомним, об отставке главного тренера «Трактора» стало известно 4 октября после матча с «Салаватом Юлаевым», в котором челябинская команда проиграла со счетом 0:4. «Черно-белые» сейчас находятся на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, в 15 прошедших играх у них 7 побед. Прошлый сезон стал для «Трактора» неудачным — команда не попала в плей-офф КХЛ.