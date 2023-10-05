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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Северсталь».

Сочи
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Источник: https://vk.com/hcsochi

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Никита Коростелёв сделал счёт 2:2. Спустя 10 секунд Сергей Попов вновь вывел «Сочи» вперёд. На 14-й минуте периода Адам Лишка с передач Никиты Седова и Тимофея Давыдова забросил третью шайбу гостей в матче.

На последней минуте третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу в матче.

Сочи
4:3
2:1, 1:2, 1:0
Северсталь
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