ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»

На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.