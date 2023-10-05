Проснувшийся Радулов закончил триллер в Казани, «Сочи» вершит историю

Источник: PHOTO.KHL.RU

5 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился четырьмя матчами. Подводим итоги игр.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 6, 5.10.2023, 12:30 Адмирал 2 Лада 1 ОТ

Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте встречи. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате чего соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.

Несмотря на поражение, тольяттинский клуб продлил рекордную серию в истории клуба с набранными очками до 12 матчей. Последний раз команда Олега Браташа терпела поражение в основное время 6 сентября 2023 года. Неудача в матче с «Салаватом Юлаевым» стала для «Лады» третьей подряд на старте сезона КХЛ. С тех пор автозаводцы неизменно набирали очки во всех матчах чемпионата.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 6, 5.10.2023, 19:00 Ак Барс 5 Авангард 4 ОТ

Украшением игрового дня стал матч в Казани с участием «Ак Барса» и «Авангарда», Общими усилиями команды забросили девять шайб, а главной звездой встречи стал Александр Радулов. До четверга 37-летний форвард не мог отличиться в 11 матчах кряду, а его послужной снайперский список в этом сезоне ограничивался всего двумя заброшенными шайбами. В игре с «Авангардом» ветеран российского хоккея забросил столько же, сколько за предыдущий месяц, и помог казанцам одержать волевую победу.

В середине первой двадцатиминутки гости открыли счёт. Нападающий омичей Владимир Ткачёв шикарной передачей из своей зоны вывел Игоря Мартынова один на один с голкипером казанцев Артуром Ахтямовым, после чего нападающий переиграл вратаря.

В начале второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Ильи Сафонова восстановил равенство в счёте. Менее чем через минуту Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина сделал счёт 2:2, прервав свою 11-матчевую безголевую серию. В конце периода Владимир Ткачёв в третий раз вывел омичей вперёд.

На девятой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Радулова и Дмитрия Юдина вновь восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел казанский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Либор Шулак сделал счёт 4:4. В овертайме победу казанскому клубу принёс Радулов, оформив дубль.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 6, 5.10.2023, 19:30 Сочи 4 Северсталь 3

На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Никита Коростелёв сделал счёт 2:2. Спустя 10 секунд Сергей Попов вновь вывел «Сочи» вперёд. На 14-й минуте периода Адам Лишка с передач Никиты Седова и Тимофея Давыдова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу в матче.

Для команды Дмитрия Кокорева эта победа стала 10-й в нынешнем сезоне КХЛ. На покорение юбилейной отметки «леопардам» потребовалось всего 14 матчей. Примечательно, что за весь прошлый регулярный чемпионат южане одержали 11 побед в 68 матчах. Сумасшедший прогресс черноморской команды не вызывает сомнений.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 6, 5.10.2023, 19:30 Куньлунь РС 2 Торпедо 4

На 11-й минуте первого периода Девин Броссо с передач Дойла Сомерби и Тайлера Вона открыл счёт в игре.

На пятой минуте второго периода Алексей Кручинин с передач Василия Атанасова и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Даниила Бокуна вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд.

На 13-й минуте третьего периода Максим Летунов с передач Богдана Конюшкова и Алексея Кручинина сделал счёт 3:1. Спустя 36 секунд Джейк Челиос с передачи Люка Локхарта сократил отставание хозяев до минимума. В конце матча Антон Сизов установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.