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07:45 (мск), источник: МК.RU Омск

Омский «Авангард» завершил выезд поражением от «Ак Барса» в овертайме

В четверг, 5 октября, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ сыграл в Казани с «Ак Барсом» и уступил 4:5 в овертайме.

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Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ХК "АВАНГАРД"

Голы у нашей команды забили Ткачёв, Буше, Мартынов и Шулак.

«Авангард» 5 октября в гостях завершил выезд в чемпионате КХЛ, сыграв с «Ак Барсом» и уступив 4:5 в овертайме. В основном сибиряки вели в счёте, но успех не удержали.

О том, как прошли первые два периода, мы уже сообщали. В третьем же из 3:2 счёт стал 4:3 в пользу «Ак Барса». Тут уже забил сначала Шипачёв в большинстве, а на 55-й минуте — один из лидеров «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Лишь огромными усилиями, в своём большинстве гости забили на 58-й — отличился Шулак с передач Ткачёва и Пьянова. До сирены счёт уже остался равным.

В овертайме же «Ак Барс» больше контролировал шайбу, хотя омичи раза два нанесли опасные броски и сами. Победу казанцам же принёс гол Радулова — 5:4. Кстати, таким образом на счету Александра здесь дубль.

Таким образом, в завершившемся выезде «ястребы» набрали 5 очков из 8 возможных. Последний матч не может занести в актив себе голкипер Василий Демченко — он его сыграл явно неудачно. Далее 7 октября омская команда проведёт встречу дома с «Трактором».

Ранее мы сообщали, как «Авангард» обыграл «Торпедо».

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