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СКА
23
17:00
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21:40 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 на выезде обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 8 870 зрителей.

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Источник: https://vk.com/ska

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арсений Грицюк (5-я минута), Сергей Толчинский (26) и Михаил Воробьев (44). У проигравших отличились Владислав Каменев (1) и Павел Карнаухов (22). Вратарь Никита Серебряков провел дебютный матч в составе СКА, он отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

СКА прервал победную серию ЦСКА, которая составляла три матча. В предыдущий раз московская команда терпела поражение 26 сентября в игре с череповецкой «Северсталью» (1:2).

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 14 очков в 14 матчах. ЦСКА с 15 очками после 15 встреч идет седьмым. В следующем матче петербургские армейцы 9 октября примут китайский «Куньлунь Ред Стар», московские в тот же день на выезде сыграют с хоккейным клубом «Сочи».

В других матчах дня владивостокский «Адмирал» дома со счетом 3:2 обыграл тольяттинскую «Ладу» и прервал ее 12-матчевую серию с набранными очками. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:0 в гостях обыграл новосибирскую «Сибирь». Магнитогорский «Металлург» на своей площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев» (6:3), нападающий хозяев Никита Гребенкин забросил три шайбы и записал на свой счет 400-й хет-трик в истории КХЛ. Подмосковный «Витязь» дома одержал волевую победу над астанинским «Барысом» (3:2 в овертайме), лидер Западной конференции ярославский «Локомотив» в серии буллитов уступил в Минске местному «Динамо» (2:3).

ЦСКА
2:3
1:1, 1:1, 0:1
СКА
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