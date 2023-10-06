СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/ska

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арсений Грицюк (5-я минута), Сергей Толчинский (26) и Михаил Воробьев (44). У проигравших отличились Владислав Каменев (1) и Павел Карнаухов (22). Вратарь Никита Серебряков провел дебютный матч в составе СКА, он отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

СКА прервал победную серию ЦСКА, которая составляла три матча. В предыдущий раз московская команда терпела поражение 26 сентября в игре с череповецкой «Северсталью» (1:2).

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 14 очков в 14 матчах. ЦСКА с 15 очками после 15 встреч идет седьмым. В следующем матче петербургские армейцы 9 октября примут китайский «Куньлунь Ред Стар», московские в тот же день на выезде сыграют с хоккейным клубом «Сочи».