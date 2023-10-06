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ЦСКА
СКА
23
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
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21:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Астанинский «Барыс» провел матч с подмосковным «Витязем» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи, прошедшей в Балашихе, завершилось вничью 2:2. Причем астанчане дважды вели в счете, но оба раза хозяевам льда удалось отыграться. У «Барыса» отличились Понтус Оберг (6-я минута) и Кирилл Савицкий (22-я). У «Витязя» шайбы забросили Александр Яремчук (7-я) и Станислав Яровой (36-я).

В овертайме удача улыбнулась российскому клубу — 3:2. Гол в активе Руслана Педана (62-я).

Для «Барыса» это пятое поражение подряд в КХЛ. Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли московскому ЦСКА (0:4), минскому «Динамо» (0:3), новосибирской «Сибири» (1:2) и владивостокскому «Адмиралу» (2:3 Б).

Несмотря на успех, «Витязь» (9 очков) остался на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции, а «Барыс» (11 очков) по-прежнему находится на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока».

Следующую игру «Барыс» проведет на своем льду с челябинским «Трактором» 9 октября.

Витязь
3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Барыс
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