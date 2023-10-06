Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Барыс
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
СКА
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
63
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
32
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Б
32
19:00
Витязь
Барыс
ОТ
32
19:00
ЦСКА
СКА
23
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
63
15:30
Сибирь
Автомобилист
04
12:30
Адмирал
Лада
32
5.10
Сочи
Северсталь
43
5.10
Куньлунь РС
Торпедо
24
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:16 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали третью победу подряд в КХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Динамо Минск"

В заключительном восьмом матче домашней серии динамовцы принимали лидера Западной конференции — «Локомотив», который подошел к этой встрече с пятью победами подряд. Именно против ярославцев минчане начали серию игр на «Минск-Арене» две недели назад, проиграв тогда со счетом 1:4. В нынешнем поединке «зубры» открыли счет на 19-й минуте усилиями Виталия Пинчука, которому ассистировал защитник Роберт Хэмилтон, проводивший первый матч в составе «Динамо».

В следующей трети соперники обменялись голами: сначала «Локомотив» сравнял цифры, но уже четыре минуты спустя Вадим Мороз вновь вывел минчан вперед, реализовав лишнего. Удержать лидерство в заключительном периоде не получилось — ярославцы отличились однажды также в большинстве, и встреча ушла в овертайм. Лишние пять минут сильнейшего не выявили, а в серии послематчевых бросков лучше себя проявили минчане. Буллиты реализовали Роман Горбунов и Сэм Энас, а Алексей Колосов отразил все попытки соперника.

Таким образом — 3:2, третья победа кряду и пятый поединок подряд с набранными баллами для «Динамо». На данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова с 16 очками занимают шестое место на Западе, далее «зубров» ожидает трехматчевое выездное турне, по ходу которого минчане сыграют против «Куньлуня» (11 октября), СКА (13 октября) и «Салавата Юлаева» (15 октября).

Динамо Мн
3:2Б
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь