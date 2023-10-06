Хоккеисты минского «Динамо» одержали третью победу подряд в КХЛ

Источник: ХК "Динамо Минск"

В заключительном восьмом матче домашней серии динамовцы принимали лидера Западной конференции — «Локомотив», который подошел к этой встрече с пятью победами подряд. Именно против ярославцев минчане начали серию игр на «Минск-Арене» две недели назад, проиграв тогда со счетом 1:4. В нынешнем поединке «зубры» открыли счет на 19-й минуте усилиями Виталия Пинчука, которому ассистировал защитник Роберт Хэмилтон, проводивший первый матч в составе «Динамо».

В следующей трети соперники обменялись голами: сначала «Локомотив» сравнял цифры, но уже четыре минуты спустя Вадим Мороз вновь вывел минчан вперед, реализовав лишнего. Удержать лидерство в заключительном периоде не получилось — ярославцы отличились однажды также в большинстве, и встреча ушла в овертайм. Лишние пять минут сильнейшего не выявили, а в серии послематчевых бросков лучше себя проявили минчане. Буллиты реализовали Роман Горбунов и Сэм Энас, а Алексей Колосов отразил все попытки соперника.