Хоккеисты минского «Динамо» одержали третью победу подряд в КХЛ
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном восьмом матче домашней серии динамовцы принимали лидера Западной конференции — «Локомотив», который подошел к этой встрече с пятью победами подряд. Именно против ярославцев минчане начали серию игр на «Минск-Арене» две недели назад, проиграв тогда со счетом 1:4. В нынешнем поединке «зубры» открыли счет на 19-й минуте усилиями Виталия Пинчука, которому ассистировал защитник Роберт Хэмилтон, проводивший первый матч в составе «Динамо».
В следующей трети соперники обменялись голами: сначала «Локомотив» сравнял цифры, но уже четыре минуты спустя Вадим Мороз вновь вывел минчан вперед, реализовав лишнего. Удержать лидерство в заключительном периоде не получилось — ярославцы отличились однажды также в большинстве, и встреча ушла в овертайм. Лишние пять минут сильнейшего не выявили, а в серии послематчевых бросков лучше себя проявили минчане. Буллиты реализовали Роман Горбунов и Сэм Энас, а Алексей Колосов отразил все попытки соперника.
Таким образом — 3:2, третья победа кряду и пятый поединок подряд с набранными баллами для «Динамо». На данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова с 16 очками занимают шестое место на Западе, далее «зубров» ожидает трехматчевое выездное турне, по ходу которого минчане сыграют против «Куньлуня» (11 октября), СКА (13 октября) и «Салавата Юлаева» (15 октября).