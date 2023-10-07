«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» в третий раз со счетом 3:6

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не смог одержать победу в матче с «Металлургом». Встреча регулярного чемпионата КХЛ в третий раз завершилась поражением СЮ. Финальный счет на табло был 3:6.

Как рассказали в пресс-службе ХК, во втором периоде «Салавата Юлаева» подвела дисциплина. Спортсмены получили восемь штрафных минут. Этим и воспользовался противник.

В третьем периоде уфимцы играли агрессивно и отыграли одну шайбу, а затем и вовсе забили в меньшинстве, однако для победы этого оказалось недостаточно.