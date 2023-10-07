Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Барыс»
Исполняющим обязанности наставника казахстанской команды будет Галым Мамбеталиев.
БарысКХЛ: таблица и календарь
Исполняющим обязанности наставника казахстанской команды будет Галым Мамбеталиев.
ТАСС, 7 октября. Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» из Астаны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Галым Мамбеталиев, который работает в системе клуба с 2009 года. В 2023 году Мамбеталиев также возглавлял сборную Казахстана на чемпионате мира по хоккею.