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11:48 (мск), источник: ТАСС

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Барыс»

Исполняющим обязанности наставника казахстанской команды будет Галым Мамбеталиев.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

ТАСС, 7 октября. Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» из Астаны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Галым Мамбеталиев, который работает в системе клуба с 2009 года. В 2023 году Мамбеталиев также возглавлял сборную Казахстана на чемпионате мира по хоккею.

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Барыс
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