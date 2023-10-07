«Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу московской команды.
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу московской команды.
МЫТИЩИ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:3 победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в подмосковных Мытищах в присутствии 2 035 зрителей.
В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (14-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Егор Зайцев (35), Максим Цыплаков (49). У проигравших отличились Брэндон Ип (20), Джейсон Фрэм (23), Кайл Вуд (37).
Лидирующий в списке лучших бомбардиров КХЛ нападающий «Спартака» Николай Голдобин отмечает 28-й день рождения. В субботнем матче он сделал результативную передачу.
«Куньлунь Ред Стар» продлил серию поражений до шести матчей. В текущем сезоне «Спартак» и китайская команда встречались второй раз. 2 сентября «Куньлунь Ред Стар» одержал победу в гостях со счетом 4:3.
«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету красно-белых 20 очков в 16 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 9 октября дома сыграют против подмосковного «Витязя». «Куньлунь Ред Стар» занимает предпоследнее, 10-е место на Западе, набрав 13 очков. 9 октября китайский клуб на выезде сыграет против петербургского СКА.