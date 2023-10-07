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16:16 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский «Трактор» выиграл в первом матче после отставки главного тренера

Челябинский «Трактор» победил омский «Авангард» в первом матче после отставки главного тренера Анвара Гатиятулина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трактор
Авангард
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Источник: Reuters

Выездная встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

У «черно-белых» отличились Чарльз Робинсон (19:10), Максим Шабанов (24:17), Сергей Калинин (25:28) и Егор Попов (58:42).

В составе «ястребов» шайбу на домашней арене забросил Михаил Гуляев (26:18).

Напомним, 4 октября был уволен главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин. Отставка произошла после того, как «черно-белые» уступили на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» (0:4). Специалист возглавлял команду с мая 2020 года.

В понедельник, 9 октября, челябинская команда встретится с астанинским «Барысом».

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1:4
0:1, 1:2, 0:1
Трактор
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 Челябинский «Трактор» выиграл в первом матче после отставки главного тренера
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