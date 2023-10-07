Челябинский «Трактор» выиграл в первом матче после отставки главного тренера

Выездная встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
У «черно-белых» отличились Чарльз Робинсон (19:10), Максим Шабанов (24:17), Сергей Калинин (25:28) и Егор Попов (58:42).
В составе «ястребов» шайбу на домашней арене забросил Михаил Гуляев (26:18).
Напомним, 4 октября был уволен главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин. Отставка произошла после того, как «черно-белые» уступили на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» (0:4). Специалист возглавлял команду с мая 2020 года.
В понедельник, 9 октября, челябинская команда встретится с астанинским «Барысом».