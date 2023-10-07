Дмитрий Рябыкин стал новым главным тренером «Витязя»

Напомним, ранее «Витязь» расстался с 53-летним наставником Александром Завьяловым. Он стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» под руководством Завьялова одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и находилась на последнем, 11-м месте в Западной конференции, а также на последней строчке и в сводной турнирной таблице КХЛ.