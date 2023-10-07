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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Рябыкин стал новым главным тренером «Витязя»

Известный российский специалист Дмитрий Рябыкин стал главным тренером «Витязя».

ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с наставником заключено до конца сезона-2023/2024.

«Я заключил контракт с “Витязем” до конца нынешнего сезона», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее «Витязь» расстался с 53-летним наставником Александром Завьяловым. Он стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» под руководством Завьялова одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и находилась на последнем, 11-м месте в Западной конференции, а также на последней строчке и в сводной турнирной таблице КХЛ.

Последним местом работы Рябыкина в качестве главного тренера был «Авангард». Из омского клуба специалиста уволили осенью 2022 года.

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