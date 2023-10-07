«Авангард» проиграл в Омске «Трактору» в три шайбы

Счёт встречи — 1:4. Гол у омичей забил Михаил Гуляев.

Омский «Авангард» 7 октября дома уступил в игре чемпионата КХЛ «Трактору» 1:4. Кстати, все билеты на этот матч были проданы — тем было обиднее.

О том, как прошли первые два периода, мы уже писали.

В третьем же «ястребы» так и не переломили сюжет встречи. Все атаки оказались безуспешны, плюс, скорее всего, сказалась усталость после тяжёлого выезда, который закончился только два дня назад.

Гости или грамотно «сушили» игру, или даже неплохо атаковали сами.

В последние три минуты хозяева сыграли, сняв вратаря и выпустив вместо него шестого полевого игрока. Но несмотря на то, что атаковали они очень неплохо, сначала один раз шайба, пущенная из зоны «Трактора», не попала в ворота (наш игрок успел её перехватить), а затем гости всё же забили — 1:4. Отличился тут Егор Попов на 59-й минуте.

Далее «Авангард» сыграет 11 октября дома с «Металлургом».

Ранее мы сообщали, как омичи на выезде уступили «Ак Барсу».