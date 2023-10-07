«Северсталь» забросила 10 шайб в ворота «Сочи» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (17-я, 43-я минуты), Никита Коростелев (18, 33, 45), Руслан Абросимов (34), Василий Токранов (49), Александр Скоренов (41), Дмитрий Моисеев (58) и Тимур Муханов (59). У проигравших отличился Артур Тянулин (14). После шестой пропущенной шайбы голкипер Максим Третьяк был заменен на Никиту Богданова.

Череповецкий клуб во второй раз обыграл соперника с таким счетом, этот результат является рекордным для команды в КХЛ. В 2011 году «Северсталь» со счетом 10:1 обыграла екатеринбургский «Автомобилист». Сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение за время выступления в КХЛ, предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году, тогда сочинцы проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3:11.