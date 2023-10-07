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20:15 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» со счетом 7:1 победило московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 7:1 одержало победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на «ВТБ-Арене» в Москве прошла в присутствии 9 967 зрителей.

Динамо М
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Источник: https://vk.com/torpedonn

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (18, 25, 27-я минуты), Игорь Ларионов (22, 39), Максим Летунов (32) и Антон Силаев (36). У проигравших отличился Никита Гусев (25).

«Динамо» потерпело одно из самых крупных поражений за время выступления в КХЛ. Ранее бело-голубые лишь однажды проиграли с таким счетом, уступив на выезде уфимскому «Салавату Юлаеву» в январе 2011 года.

«Торпедо» возглавило турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка по итогам 15 матчей. «Динамо» располагается на четвертой позиции с 20 очками после 15 игр. В следующем матче «Торпедо» 9 октября сыграет на выезде против ярославского «Локомотива», «Динамо» в этот же день встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».

Динамо М
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Торпедо
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