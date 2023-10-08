«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во Владивостоке, Радулов отметился голом

«Ак Барс» открыл счёт на 14-й минуте матча, отличился Артём Лукоянов, которому ассистировал Дмитрий Кателевский. Через несколько минут казанцы удвоили преимущество благодаря голу Александра Радулова с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина при игре в большинстве. Ворота команд защищали голкиперы Артур Ахтямов и Павел Хомченко. «Адмирал» забросил одну шайбу в концовке матча при игре 6 на 4. Отметим, что Радулов забивает во втором матче подряд.