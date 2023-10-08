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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во Владивостоке, Радулов отметился голом

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом».

Адмирал
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Источник: РИА "Новости"

Победу в матче одержали казанцы со счётом 2:1.

«Ак Барс» открыл счёт на 14-й минуте матча, отличился Артём Лукоянов, которому ассистировал Дмитрий Кателевский. Через несколько минут казанцы удвоили преимущество благодаря голу Александра Радулова с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина при игре в большинстве. Ворота команд защищали голкиперы Артур Ахтямов и Павел Хомченко. «Адмирал» забросил одну шайбу в концовке матча при игре 6 на 4. Отметим, что Радулов забивает во втором матче подряд.

Ответный матч между командами запланирован на 10 октября. «Адмирал» прервал свою победную серию из двух матчей, «Ак Барс» выиграл вторую встречу кряду.

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Адмирал
1:2
0:2, 0:0, 1:0
Ак Барс
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