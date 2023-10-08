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13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» нанес «Ладе» третье поражение кряду, едва не упустив преимущество в три гола

В Хабаровске на «Платинум-Арене» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ладой».

Амур
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Источник: ХК "Амур"

Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:2.

«Амур» к середине третьего периода вёл со счётом 3:0. Голы забивали Яков Рылов, Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко. Однако «Ладе» удалось забить два быстрых гола с разницей менее чем в минуту. Сначала отличился Скотт Космачу, а затем Никита Попугаев. В концовке матча тольяттинцы попытались сравнять счёт, но удаление Космачука перечеркнуло их надежды и позволило Егору Коршкову забить дебютный гол за «Амур» в пустые ворота.

«Лада» уступила в третьей встрече подряд. Повторный матч между командами состоится в Хабаровске 10 октября.

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Амур
4:2
1:0, 0:0, 3:2
Лада
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