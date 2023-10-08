«Амур» нанес «Ладе» третье поражение кряду, едва не упустив преимущество в три гола

«Амур» к середине третьего периода вёл со счётом 3:0. Голы забивали Яков Рылов, Евгений Грачёв и Дмитрий Шевченко. Однако «Ладе» удалось забить два быстрых гола с разницей менее чем в минуту. Сначала отличился Скотт Космачу, а затем Никита Попугаев. В концовке матча тольяттинцы попытались сравнять счёт, но удаление Космачука перечеркнуло их надежды и позволило Егору Коршкову забить дебютный гол за «Амур» в пустые ворота.