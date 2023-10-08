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17:00 (мск), источник: ТАСС

Лидер регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:6

Магнитогорцы прервали серию из четырех побед.

Металлург Мг
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальная страница ХК "Салават Юлаев" в VK

ТАСС, 8 октября. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:2 победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Данил Башкиров (8-я, 17-я и 45-я минуты), Артем Пименов (13), Владислав Ефремов (15) и Алексей Василевский (33). У проигравших отличились Павел Акользин (57) и Максим Карпов (60).

«Металлург» прервал серию из четырех побед. Команда из Магнитогорска c 25 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» в 15 играх набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «Металлург» 11 октября на выезде сыграет с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» 10 октября примет екатеринбургский «Автомобилист».

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Металлург Мг
2:6
0:4, 0:1, 2:1
Салават Юлаев
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