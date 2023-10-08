Лидер регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:6
Магнитогорцы прервали серию из четырех побед.
Магнитогорцы прервали серию из четырех побед.
ТАСС, 8 октября. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:2 победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Данил Башкиров (8-я, 17-я и 45-я минуты), Артем Пименов (13), Владислав Ефремов (15) и Алексей Василевский (33). У проигравших отличились Павел Акользин (57) и Максим Карпов (60).
«Металлург» прервал серию из четырех побед. Команда из Магнитогорска c 25 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» в 15 играх набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в Восточной конференции.
В следующем матче «Металлург» 11 октября на выезде сыграет с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» 10 октября примет екатеринбургский «Автомобилист».