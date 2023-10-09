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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл первый матч после отставки Скабелки

Столичный «Барыс» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

На 18-й минуте встречи Всеволод Логвин открыл счет. Во втором периоде, на 26-й минуте Аркадий Шестаков удвоил преимущество астанчан.

На последней минуте второго периода Чарльз Робинсон сократил отставание «Трактора» и установил окончательный результат.

Для казахстанского клуба это была первая игра после отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки. Обязанности главного тренера исполняет Галым Мамбеталиев. «Барыс» подходил к этой игре с пятью поражениями в пассиве. Они пришлись на матчи с подмосковным «Витязем» (2:3 ОТ), московским ЦСКА (0:4), минским «Динамо» (0:3), новосибирской «Сибирью» (1:2) и владивостокским «Адмиралом» (2:3 Б).

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с московским «Динамо». Игра в Астане состоится 11 октября.

Барыс
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Трактор
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