«Барыс» выиграл первый матч после отставки Скабелки

Для казахстанского клуба это была первая игра после отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки. Обязанности главного тренера исполняет Галым Мамбеталиев. «Барыс» подходил к этой игре с пятью поражениями в пассиве. Они пришлись на матчи с подмосковным «Витязем» (2:3 ОТ), московским ЦСКА (0:4), минским «Динамо» (0:3), новосибирской «Сибирью» (1:2) и владивостокским «Адмиралом» (2:3 Б).