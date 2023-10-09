Галым Мамбеталиев высказался о победе «Барыса» в матче КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Матч в Астане завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. «Барыс» в этой встрече прервал серию из пяти поражений подряд. Для столичного клуба это была первая игра после отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки.

— Короткий срок подготовки, всего один день был. Ребят настраивали. Большую часть ребят я знаю, наши ребята знают мои требования, моё к ним отношение. Сегодня на льду была команда, они сражались. Это очень важная победа для всех.

— Долго думали, когда Вам предложили возглавить «Барыс»?

— Я уже пробовал себя в этой роли. В тот момент не было столько ребят, которые прошли КХЛ, которые прошли через меня в «Номаде». Сейчас их полкоманды, и совсем не тяжело было принимать решение.

— «Барыс» сегодня отменил два гола после тренерских запросов.

— Да, сегодня хорошо сработали наш видео-тренер. Спасибо ему большое. Вовремя увидели, что «вне игры» было. Если бы не увидели, матч был бы совсем другой.

— Кризис в «Барысе» прошел?

— Я бы не назвал это «кризисом». Должны у ребят глаза просто гореть. Они защищают один клуб, играют в КХЛ. Можно сказать, что они выступают за всю республику, показывают, на что они свободны. Думаю, что на лёд нужно выходить и сражаться друг за друга, отдаваться полностью игре, тогда и будет результат.

— Кирилл Никитин провел первый матч в КХЛ. Как оцените действия нашего воспитанника?

— Не только он, но и Логвин с Мусоровым отыграли всю игру. Я знаю этих ребят, могу только порадоваться за них. Много труда в них вложили, почему им не играть? Они надёжные и будут расти дальше, все у них впереди. Когда даешь им шанс, они должны его использовать. Не так, что ошибся и больше не выйдешь. Ошибся — ничего страшного. Есть партнер, который может это исправить. Это и есть команда, из этого и строится победа. Не бывает хоккеистов, которые не ошибаются.