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9 октября, источник: Vesti.kz

КХЛ оценила первую победу «Барыса» после отставки Скабелки

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела итоги матча регулярного чемпионата между «Барысом» и «Трактором», сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: КХЛ

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. «Барыс» прервал серию из пяти поражений кряду.

Для столичного клуба это была первая игра после отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки. Обязанности главного тренера исполняет Галым Мамбеталиев.

«Астанчане и челябинцы на прошлой неделе с интервалом в два дня пережили отставку главного тренера. Затем “Трактор” под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина одержал победу в Омске (4:1 — впервые в сезоне с разностью более чем в одну шайбу), а у Галыма Мамбеталиева имелась небольшая пауза чтоб разобраться с делами и привести команду в порядок после поражения от “Витязя” (2:3 в овертайме).

В результате Мамбеталиев внес изменения во все, без исключения, сочетания, сохранив от состава Андрея Скабелки только стартового вратаря, Андрея Шутова. Заварухин произвел точечные перестановки, вызванные тем, что к и без того довольно внушительному списку травмированных добавился еще и Антон Бурдасов.

Первый период прошел в относительно равной борьбе — из-за того, что гости дважды играли в большинстве, а хозяева один раз. Все три попытки остались нереализованными, а в полных составах астанчане были поактивнее, что и вылилось в гол, ставший симбиозом молодости и опыта. Забил его 19-летний Всеволод Логвин, который при Скабелке либо играл очень мало, либо вообще проводил весь матч на лавке; а основную работу проделал 31-летний Михаил Рахманов.

Развил успех уже во втором отрезке Аркадий Шестаков, реализовавший большинство. На обе эти шайбы челябинцы ответили своими голами, но оба были отменены после видеопросмотра: в первом случае кто-то чуть поторопился заехать в чужую зону, во втором Артём Блажиевский на секунду упустил шайбу за синюю линию.

Только с третьей попытки гостям удалось легальное взятие ворот: Блажиевский исправился, ассистировав Чарльзу Робинсону.

В целом хоккеистам обеих команд недоставало остроты и креативных решений в атаке. В третьем периоде безнаказанными остались еще три удаления (два, причем подряд, у «Трактора» и одно у «Барыса»). Ближе к концовке уральцы надавили, и Робинсон упустил хорошую возможность сделать дубль. Ни еще одно удаление хозяев, ни замена вратаря на шестого полевого игрока гостям так и не помогли. Более того, близок к третьему голу был Батырлан Муратов, но «Трактор» выручил Альберт Яруллин.

Астанчане прервали серию из пяти поражений", — пишет сайт КХЛ.

«Барыс» подходил к этой игре с пятью поражениями в пассиве. Они пришлись на матчи с подмосковным «Витязем» (2:3 ОТ), московским ЦСКА (0:4), минским «Динамо» (0:3), новосибирской «Сибирью» (1:2) и владивостокским «Адмиралом» (2:3 Б).

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с московским «Динамо». Игра в Астане состоится 11 октября.

Барыс
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Трактор
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