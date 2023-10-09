«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Единственную шайбу на 59-й минуте забросил Георгий Иванов.

«Локомотив» и «Торпедо» во второй раз встречались в нынешнем сезоне. 3 сентября «Торпедо» победило соперника в Ярославле со счетом 5:2.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 25 очками по итогам 16 матчей. «Торпедо» располагается на второй позиции, набрав 23 очка. «Локомотив» в следующем матче 11 октября сыграет на выезде с петербургским СКА, «Торпедо» в этот же день встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» на своем льду одолел челябинский «Трактор» (2:1) и прервал серию из пяти поражений. Команда из Астаны провела первую встречу после увольнения главного тренера Андрея Скабелки, который покинул эту должность 7 октября. Исполняющим обязанности главного тренера является Галым Мамбеталиев.