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21:51 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче лидеров Западной конференции КХЛ

ТАСС, 9 октября. Ярославский «Локомотив» со счетом 1:0 победил нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 604 зрителей.

Локомотив
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Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Единственную шайбу на 59-й минуте забросил Георгий Иванов.

«Локомотив» и «Торпедо» во второй раз встречались в нынешнем сезоне. 3 сентября «Торпедо» победило соперника в Ярославле со счетом 5:2.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 25 очками по итогам 16 матчей. «Торпедо» располагается на второй позиции, набрав 23 очка. «Локомотив» в следующем матче 11 октября сыграет на выезде с петербургским СКА, «Торпедо» в этот же день встретится в гостях с череповецкой «Северсталью».

В других матчах игрового дня казахстанский «Барыс» на своем льду одолел челябинский «Трактор» (2:1) и прервал серию из пяти поражений. Команда из Астаны провела первую встречу после увольнения главного тренера Андрея Скабелки, который покинул эту должность 7 октября. Исполняющим обязанности главного тренера является Галым Мамбеталиев.

СКА дома одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (6:2), российская команда побеждает соперника в восьми матчах подряд. В последний раз китайский клуб смог одолеть СКА 28 октября 2020 года (2:1). Московское «Динамо» на выезде победило «Северсталь» (1:0 после овертайма), московский ЦСКА в гостях справился с «Сочи» (3:2 после овертайма).

Локомотив
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Торпедо
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