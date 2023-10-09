«Спартак» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (28-я, 39-я минуты), Иван Морозов (52), Роман Рукавишников (55) и Шэйн Принс (57). У проигравших отличился Дерек Барак (45). Нападающий «Спартака» Николай Голдобин сделал четыре результативные передачи. Вратарь красно-белых Патрик Рыбар впервые появился на льду после игры с «Трактором» (1:2 после овертайма) 30 сентября. После этого голкипер пропустил три встречи.

Дмитрий Рябыкин провел первый матч в качестве главного тренера «Витязя», он был назначен на эту должность 8 октября. Специалист сменил на этом посту Александра Завьялова, который ушел из команды 3 октября.

«Спартак» одержал третью победу подряд, ранее команда одолела новосибирскую «Сибирь» (5:2) и китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:3). Последнее поражение московский клуб потерпел 2 октября от ярославского «Локомотива» (2:4).