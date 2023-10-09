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22:54 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:1 обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на арене «Мегаспорт» прошла в присутствии 3 096 зрителей.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (28-я, 39-я минуты), Иван Морозов (52), Роман Рукавишников (55) и Шэйн Принс (57). У проигравших отличился Дерек Барак (45). Нападающий «Спартака» Николай Голдобин сделал четыре результативные передачи. Вратарь красно-белых Патрик Рыбар впервые появился на льду после игры с «Трактором» (1:2 после овертайма) 30 сентября. После этого голкипер пропустил три встречи.

Дмитрий Рябыкин провел первый матч в качестве главного тренера «Витязя», он был назначен на эту должность 8 октября. Специалист сменил на этом посту Александра Завьялова, который ушел из команды 3 октября.

«Спартак» одержал третью победу подряд, ранее команда одолела новосибирскую «Сибирь» (5:2) и китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:3). Последнее поражение московский клуб потерпел 2 октября от ярославского «Локомотива» (2:4).

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 17 матчах. «Витязь» располагается на последней, 11-й строчке с 9 очками после 16 игр. В следующем матче «Спартак» 11 октября примет московский ЦСКА, «Витязь» в тот же день сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Спартак
5:1
0:0, 2:0, 3:1
Витязь
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