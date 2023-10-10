«Салават Юлаев» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Артем Пименов (4-я минута), Динар Хафизуллин (6), Сергей Шмелев (22), набравший 300-е очко в КХЛ, и Александр Хмелевский (27). У гостей шайбу забросил Брукс Мэйсек (30).

«Салават Юлаев» с 18 очками в 16 матчах занимает пятое место в таблице Восточной конференции, екатеринбуржцы прервали серию из четырех побед и идут третьими, набрав 22 очка.