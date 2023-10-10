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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Артем Пименов (4-я минута), Динар Хафизуллин (6), Сергей Шмелев (22), набравший 300-е очко в КХЛ, и Александр Хмелевский (27). У гостей шайбу забросил Брукс Мэйсек (30).

«Салават Юлаев» с 18 очками в 16 матчах занимает пятое место в таблице Восточной конференции, екатеринбуржцы прервали серию из четырех побед и идут третьими, набрав 22 очка.

В следующем матче уфимский клуб 13 октября примет подмосковный «Витязь», «Автомобилист» в тот же день сыграет дома с челябинским «Трактором».

Салават Юлаев
4:1
2:0, 2:1, 0:0
Автомобилист
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