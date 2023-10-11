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19:35 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» в седьмой раз подряд обыграл «Металлург» в КХЛ

ТАСС, 11 октября. Омский «Авангард» со счетом 4:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive Арене» в Омске в присутствии 10 845 зрителей.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Игумнов (25-я минута), Райан Спунер (32), Рид Буше (42) и Владимир Ткачев (60). У проигравших отличился Александр Петунин (5). Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 400-й матч в КХЛ.

Омичи одержали седьмую победу подряд в очных встречах с «Металлургом», последняя победа магнитогорской команды датируется 17 октября 2022 года. С тех пор «Авангард» трижды обыгрывал соперника в матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также со счетом 4−0 победил в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Благодаря победе «Авангард» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 18 очков в 15 матчах. «Металлург» лидирует в Восточной конференции с 25 очками в 18 матчах. В следующем матче «Авангард» 13 октября примет московское «Динамо». «Металлург» в тот же день в Новосибирске сыграет против «Сибири».

В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью» (5:4 в серии буллитов).

Авангард
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Металлург Мг
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