«Авангард» в седьмой раз подряд обыграл «Металлург» в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Игумнов (25-я минута), Райан Спунер (32), Рид Буше (42) и Владимир Ткачев (60). У проигравших отличился Александр Петунин (5). Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 400-й матч в КХЛ.

Омичи одержали седьмую победу подряд в очных встречах с «Металлургом», последняя победа магнитогорской команды датируется 17 октября 2022 года. С тех пор «Авангард» трижды обыгрывал соперника в матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также со счетом 4−0 победил в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Благодаря победе «Авангард» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 18 очков в 15 матчах. «Металлург» лидирует в Восточной конференции с 25 очками в 18 матчах. В следующем матче «Авангард» 13 октября примет московское «Динамо». «Металлург» в тот же день в Новосибирске сыграет против «Сибири».