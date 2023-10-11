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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл второй матч подряд после ухода Скабелки

Столичный «Барыс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встретился на своем льду с московским «Динамо», сообщают Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане по итогам трех периодов завершилась со счетом 2:2.

На четвертой минуте Адиль Бекетаев вывел «Барыс» вперед. На восьмой минуте Джордан Уил восстановил равновесие. Однако Райли Барбер спустя две минуты вновь вывел астанчан вперед. Гостям, во втором периоде удалось забросить вторую шайбу. На 36-й минуте автором гола стал Никита Гусев.

В овертайме соперникам не удалось определить победителя, а в серии буллитов сильнее оказались.

Напомним, что 9 октября «Барыс» прервал серию поражений из пяти игр в КХЛ после отставки Андрея Скабелки, обыграв на своем льду челябинский «Трактор» (2:1).

Следующий матч «Барыс» проведет 13 октября в Астане против «Локомотива».

Барыс
3:2Б
2:1, 0:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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