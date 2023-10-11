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11 октября, источник: Vesti.kz

«Сегодня была команда». Наставник «Барыса» оценил вторую победу подряд в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским «Динамо», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Астанчане одержали победу по буллитам со счетом 3:2. «Барыс» набрал 15 очков и занимает десятое место в Восточной конференции, у «Динамо» 23 балла и третье место на Западе.

— Мы разбирали соперника и готовились. Игра сложная, соперник хороший. Ребята сегодня молодцы, старались. Ловили шайбу на себя, терпели в обороне, терпели в атаке. Потерпели в овертайме, на буллитах выиграли. Молодцы!

— Кто определяет пятерку игроков, которая выходит бить буллиты?

— Своих я всех знаю, кто был на чемпионате мира, кто может исполнить. И двух мы взяли Барбера и Оберга, они «праворукие», должны исполнять. Чуть не получилось, ничего страшного. В следующий раз, думаю, получится.

— Эдвард Паскуале вернулся после небольшой паузы. Как оцените его сегодня?

— Сегодня он с хорошим настроением играл, молодец. Был в команде и играл за команду. Сегодня была команда и первый состав хорошо играл и второй, и третьи, и четвертый. Претензий никому нет. Поэтому мы победили.

— Когда увидим Руслана Оспанова в составе?

— Думаю, скоро. Парень очень хороший, перспективный, я думаю, что в скором будущем он будет пробоваться в основном составе. Много молодых ребят, которые сейчас уже повзрослели, и их можно подключать к первой команде.

Напомним, что 9 октября «Барыс» прервал серию поражений из пяти игр в КХЛ после отставки Андрея Скабелки, обыграв на своем льду челябинский «Трактор» (2:1).

Следующий матч «Барыс» проведет 13 октября в Астане против «Локомотива».

Барыс
3:2Б
2:1, 0:1, 0:0, 0:0
Динамо М
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