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11 октября, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:3 обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на арене «Мегаспорт» прошла в присутствии 8 382 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (4-я минута), Ансель Галимов (17), Иван Морозов (25), Николай Голдобин (32) и Даниил Орлов (52). Для Орлова эта шайба стала первой в КХЛ. Нападающие «Спартака» Порядин и Голдобин также отдали по две результативные передачи. У проигравших отличились Сергей Плотников (24), Виталий Абрамов (45) и Никита Нестеров (49).

В текущем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались. На льду «ЦСКА-Арены» хозяева одержали победу в овертайме со счетом 3:2. «Спартак» одержал четвертую победу подряд, ранее красно-белые одолели подмосковный «Витязь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и новосибирскую «Сибирь».

В следующем матче «Спартак» 14 октября на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», ЦСКА в тот же день примет хоккейный клуб «Сочи». Следующая очная встреча клубов состоится 2 ноября на арене «Мегаспорт».

Спартак
5:3
2:0, 2:1, 1:2
ЦСКА
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