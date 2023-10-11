«Спартак» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (4-я минута), Ансель Галимов (17), Иван Морозов (25), Николай Голдобин (32) и Даниил Орлов (52). Для Орлова эта шайба стала первой в КХЛ. Нападающие «Спартака» Порядин и Голдобин также отдали по две результативные передачи. У проигравших отличились Сергей Плотников (24), Виталий Абрамов (45) и Никита Нестеров (49).
В текущем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались. На льду «ЦСКА-Арены» хозяева одержали победу в овертайме со счетом 3:2. «Спартак» одержал четвертую победу подряд, ранее красно-белые одолели подмосковный «Витязь», китайский «Куньлунь Ред Стар» и новосибирскую «Сибирь».
В следующем матче «Спартак» 14 октября на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», ЦСКА в тот же день примет хоккейный клуб «Сочи». Следующая очная встреча клубов состоится 2 ноября на арене «Мегаспорт».