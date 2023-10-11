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11.10
Нефтехимик
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11 октября, источник: БЕЛТА

Минские динамовцы крупно обыграли «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Куньлунь РС
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Источник: БЕЛТА

Первой остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова по ходу гостевого турне стали Мытищи, где нашу команду принимал «Куньлунь Ред Стар». «Зубры» открыли счет уже на второй минуте встречи, автором гола в составе минчан стал Джемел Смит, вернувшийся в состав после пропуска нескольких матчей. Всего через 120 секунд динамовцы были впереди уже на две шайбы — на этот раз поздравления от партнеров принимал Вадим Мороз.

Следующий период также закончился со счетом 2:0 в пользу минчан: сначала большинство реализовал Сэм Энас, а затем отличился Вячеслав Основин — эта шайба стала для россиянина первой в форме «зубров». В заключительной трети какие-либо изменения в ход игры внесены не были, в итоге уверенные 4:0, «Динамо» одерживает четвертую победу подряд.

Благодаря удачной серии минчане взобрались на 6-е место в Западной конференции КХЛ, в активе нашей команды 18 очков. Выездная серия подопечных Квартальнова продолжится в Санкт-Петербурге 13 октября, где динамовцев будут ждать соседи по турнирной таблице из СКА. Встреча «зубров» и «армейцев» стартует в 19.30.

Куньлунь РС
0:4
0:2, 0:2, 0:0
Динамо Мн
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