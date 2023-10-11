Минские динамовцы крупно обыграли «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

Первой остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова по ходу гостевого турне стали Мытищи, где нашу команду принимал «Куньлунь Ред Стар». «Зубры» открыли счет уже на второй минуте встречи, автором гола в составе минчан стал Джемел Смит, вернувшийся в состав после пропуска нескольких матчей. Всего через 120 секунд динамовцы были впереди уже на две шайбы — на этот раз поздравления от партнеров принимал Вадим Мороз.

Следующий период также закончился со счетом 2:0 в пользу минчан: сначала большинство реализовал Сэм Энас, а затем отличился Вячеслав Основин — эта шайба стала для россиянина первой в форме «зубров». В заключительной трети какие-либо изменения в ход игры внесены не были, в итоге уверенные 4:0, «Динамо» одерживает четвертую победу подряд.