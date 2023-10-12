«Трактор» обыграл «Сибирь» в серии буллитов

Челябинцам по ходу встречи пришлось дважды отыгрывать преимущество в две шайбы, а затем разбираться с соперником в серии буллитов.

В состав «чёрно-белых» после травмы вернулся Виталий Кравцов. Место выбывшего Антона Бурдасова в первом звене занял новобранец из ЦСКА Данил Юртайкин. Егор Попов сменил Артёма Шварева в центре третьей тройки. Михаил Котляревский занял место в четвёртом сочетании, а Александр Рыков заявлен 13-м нападающим. Артём Щучинов вернулся в состав седтмым защитником. Место в воротах после двухматчевой паузы вновь отдано Заку Фукале.

Дебют матча оказался сверхрезультативным — команды обменялись голами уже на первых минутах. Сначала Никита Шашков вывел «Сибирь» вперёд, но уже в следующей атаке челябинцы забили свой гол. 1:1 стало после удачных действий Никиты Сошникова. Под конец игрового отрезка новосибирцы вновь повели усилиями Ивана Климовича.

Второй период подарил также два гола. Сначала Владимир Бутузов увеличил преимущество для хозяев 3:1, реализовав большинство. Но Максим Шабанов отыграл шайбу для челябинцев уже под занавес двадцатиминутки.

На счёте 3:2 ни хозяева, ни гости не остановились и снова обменялись заброшенными шайбами. Хоккеист «Сибири» Илья Морозов вернул разницу в две шайбы — 4:2. Однако затем «Трактор» сократил отставание до минимума — интригу в матч вернул Виталий Кравцов, а Максим Шабанов сравнял и перевёл игру в дополнительное время — 4:4.

Овертайм победителя не выявил, и трибуны наблюдали серию буллитных бросков. Здесь сильнее оказались игроки «Трактора». Отметим, что победный проход к воротам новосибирцев исполнил Максим Шабанов.

Итог — победа по буллитам 4:5. Следующий матч челябинцы проведут 13 октября в Екатеринбурге, где сыграют против «Автомобилиста».