«Ак Барс» обыграл «Амур» и продлил победную серию в КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Кателевский (3-я минута), Илья Сафонов (17), Александр Радулов (20), Дмитрий Яшкин (26) и Никита Лямкин (45). У хозяев дубль оформил Евгений Грачев (47, 55), также шайбу забросил Александр Щемеров (13).