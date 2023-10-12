«Ак Барс» обыграл «Амур» и продлил победную серию в КХЛ
«Ак Барс» победил в Хабаровске «Амур» со счетом 5:3 в матче КХЛ.
«Ак Барс» победил в Хабаровске «Амур» со счетом 5:3 в матче КХЛ.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Кателевский (3-я минута), Илья Сафонов (17), Александр Радулов (20), Дмитрий Яшкин (26) и Никита Лямкин (45). У хозяев дубль оформил Евгений Грачев (47, 55), также шайбу забросил Александр Щемеров (13).
Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев отметился результативной передачей и продлил результативную серию до четырех матчей.
«Ак Барс», набравший 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до четырех матчей. «Амур» с 16 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 14 октября вновь на выезде сыграет с «Амуром».