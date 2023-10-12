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15:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Амур» и продлил победную серию в КХЛ

«Ак Барс» победил в Хабаровске «Амур» со счетом 5:3 в матче КХЛ.

Амур
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Источник: ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дмитрий Кателевский (3-я минута), Илья Сафонов (17), Александр Радулов (20), Дмитрий Яшкин (26) и Никита Лямкин (45). У хозяев дубль оформил Евгений Грачев (47, 55), также шайбу забросил Александр Щемеров (13).

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев отметился результативной передачей и продлил результативную серию до четырех матчей.

«Ак Барс», набравший 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продлила победную серию до четырех матчей. «Амур» с 16 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 14 октября вновь на выезде сыграет с «Амуром».

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Амур
3:5
1:3, 0:1, 2:1
Ак Барс
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