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19:11 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 13 октября. Омский «Авангард» дома со счетом 3:0 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «G-Drive Арене» в Омске.

Авангард
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В составе победителей шайбы забросили Михаил Гуляев (25-я минута), Рид Буше (28) и Игорь Мартынов (29).

Матч был посвящен 15-летней годовщине со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова, который скончался 13 октября 2008 года в возрасте 19 лет во время гостевого матча с подмосковным «Витязем» от остановки сердца. Символическое вбрасывание перед игрой «Авангарда» и «Динамо» произвела мама хоккеиста Маргарита Черепанова. В честь Черепанова назван приз лучшему новичку сезона КХЛ. В составе «Авангарда» хоккеист стал бронзовым призером чемпионата России в 2007 году, вместе со сборной России среди игроков до 18 лет в том же году победил на юниорском чемпионате мира.

Команды во второй раз в сезоне встретились в КХЛ. Первая встреча прошла 29 сентября в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 6:0.

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с новосибирской «Сибирью» 16 октября. «Авангард» днем ранее примет ярославский «Локомотив».

Авангард
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Динамо М
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