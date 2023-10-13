«Авангард» обыграл «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги

Матч был посвящен 15-летней годовщине со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова, который скончался 13 октября 2008 года в возрасте 19 лет во время гостевого матча с подмосковным «Витязем» от остановки сердца. Символическое вбрасывание перед игрой «Авангарда» и «Динамо» произвела мама хоккеиста Маргарита Черепанова. В честь Черепанова назван приз лучшему новичку сезона КХЛ. В составе «Авангарда» хоккеист стал бронзовым призером чемпионата России в 2007 году, вместе со сборной России среди игроков до 18 лет в том же году победил на юниорском чемпионате мира.