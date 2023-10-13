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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Барыса» с лидером КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла сегодня, 13 октября, в Астане и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Шайбы забросили Даниил Бут (4-я минута, 57-я), Павел Красковский (33-я, 42-я), Максим Шалунов (47-я) и Даниил Тесанов (60-я).

Стоит сказать, что на исходе матча сказался более высокий класс хоккеистов российского клуба. Например, астанчане мощно провели второй период, когда создали несколько хороших моментов у ворот соперника, вот только подопечных Галыма Мамбеталиева подвела слабая их реализация.

«Локомотив» в свою очередь играл спокойно и более бережно подошел к реализации своих возможностей. А когда ярославцы забили третий гол, то астанчане попросту развалились.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 29 очков и закрепил лидерство в таблице Западной конференции, а «Барыс» с 15 очками остался на десятой строчке в таблице «Востока».

Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 15 октября.

Барыс
0:6
0:1, 0:1, 0:4
Локомотив
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