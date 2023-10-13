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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Мамбеталиев нашел объяснение разгрому «Барыса» в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал матч с ярославским «Локомотивом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 6:0 в пользу российского клуба.

«У ребят не хватало свежести. Разберем игру, посмотрим, что-то поправим. Все понимают, что проигрывать так нехорошо. Следующая игра будет другая. Почему не поменяли вратаря? У Андрея Шутова микротравма руки, поэтому мы не стали рисковать, чтобы не усугубить. Шутов долечится и будет в строю. Когда вернутся Грант и Асетов? Ждут своего часа. Алихан — готовится, у Шалапова — отравление, у Гранта — грыжа. Много штрафа в третьем периоде? Хотели быстрее шайбу забрать, отыграться, а получались удаления. Вообще там такие нарушения… То клюшку не убрал, то руку наложил. Человек хочет быстрее шайбу забрать, а получается удаление. Просили играть терпеливее, не удаляться. Но получилось как получилось», — приводит слова Мамбеталиева сайт КХЛ.

Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 15 октября.

Барыс
0:6
0:1, 0:1, 0:4
Локомотив
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