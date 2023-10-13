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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в матче чемпионата КХЛ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

СКА
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Источник: БЕЛТА

Второй остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в текущей выездной серии стал Санкт-Петербург, где нашу команду принимал местный СКА. Команды уже встречались в нынешнем сезоне — 4 октября на льду «Минск-Арены» «зубры» были сильнее со счетом 4:2. Стартовый период пятничного матча закончился вничью 1:1, на гол динамовца Романа Горбунова ответил хорватский новичок СКА Борна Рендулич. Во второй трети защитник минчан Янни Калдис вновь вывел гостей вперед, но на этот раз «армейцы» ответили не одним, а сразу двумя взятиями ворот: голы на свой счет записали Сергей Толчинский и Артем Сергеев. В заключительной 20-минутке «зубры» перебросали соперника со счетом 16:7, но превратить игровой перевес в заброшенные шайбы так и не смогли. В итоге поражение — 2:3, наша команда прерывает серию из шести матчей с набранными очками.

Благодаря этому успеху СКА сравнялся с «Динамо» в турнирной таблице — теперь у обоих клубов по 18 баллов, что соответствует шестому и седьмому местам в Западной конференции КХЛ. Третий и заключительный поединок в рамках гостевого турне подопечные Квартальнова проведут 15 октября в Уфе, где минчан встретит четвертая команда Востока — «Салават Юлаев». Матч стартует в 14.30.

СКА
3:2
1:1, 2:1, 0:0
Динамо Мн
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