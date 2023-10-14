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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» победил «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Амур
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Источник: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Семен Терехов (18-я минута), Константин Лучевников (33) и Александр Радулов (61). У хозяев отличились Дмитрий Шевченко (17) и Егор Коршков (31).

В четверг команды провели первый матч в Хабаровске, который завершился со счетом 5:3 в пользу казанцев. «Амур» в последний раз побеждал «Ак Барс» дома 21 октября 2020 года (7:1).

«Ак Барс», продливший победную серию до пяти игр, идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 18 матчах. «Амур» с 17 очками после 17 игр располагается на девятой строчке. В следующем матче казанцы 20 октября примут новосибирскую «Сибирь», хабаровчане 17 октября на выезде сыграют против челябинского «Трактора».

Амур
2:3ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Ак Барс
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