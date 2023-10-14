«Ак Барс» победил «Амур» в матче КХЛ

Источник: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Семен Терехов (18-я минута), Константин Лучевников (33) и Александр Радулов (61). У хозяев отличились Дмитрий Шевченко (17) и Егор Коршков (31).

В четверг команды провели первый матч в Хабаровске, который завершился со счетом 5:3 в пользу казанцев. «Амур» в последний раз побеждал «Ак Барс» дома 21 октября 2020 года (7:1).