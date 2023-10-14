«Спартак» обыграл «Торпедо» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде в субботу, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей. У «красно-белых» по дублю оформили Илья Талалуев (20-я и 58-я минуты), забросивший свои первые шайбы в нынешнем сезоне, и Николай Голдобин (29 и 60). У торпедовцев отличились Бобби Линч (30) и Никита Артамонов (38).

Голдобин, лучший бомбардир, снайпер и ассистент нынешнего сезона КХЛ, достиг отметки в 30 набранных очков (14 шайб + 16 результативных передач). «Спартак» продолжает оставаться самой результативной командой чемпионата, «красно-белые» забросили 70 шайб.

Форварды первой тройки нападения «Спартака» Голдобин, Павел Порядин и Иван Морозов продлили свои результативные серии. Голдобин не уходит со льда без очков пять матчей кряду, Морозов и Порядин, сделавшие по голевой передаче во встрече, — по шесть игр подряд.