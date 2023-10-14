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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Торпедо» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» переиграл на выезде нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав пятую победу подряд в текущем сезоне.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде в субботу, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей. У «красно-белых» по дублю оформили Илья Талалуев (20-я и 58-я минуты), забросивший свои первые шайбы в нынешнем сезоне, и Николай Голдобин (29 и 60). У торпедовцев отличились Бобби Линч (30) и Никита Артамонов (38).

Голдобин, лучший бомбардир, снайпер и ассистент нынешнего сезона КХЛ, достиг отметки в 30 набранных очков (14 шайб + 16 результативных передач). «Спартак» продолжает оставаться самой результативной командой чемпионата, «красно-белые» забросили 70 шайб.

Форварды первой тройки нападения «Спартака» Голдобин, Павел Порядин и Иван Морозов продлили свои результативные серии. Голдобин не уходит со льда без очков пять матчей кряду, Морозов и Порядин, сделавшие по голевой передаче во встрече, — по шесть игр подряд.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков в 19 матчах и опередив «Торпедо», которое теперь располагается на третьей строчке с 25 очками после 18 встреч.

Торпедо
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Спартак
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