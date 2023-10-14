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19:41 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне победили «Сочи»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 220 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев, забившие на восьмой минуте матча. У проигравших гол на счету Марата Хуснутдинова (26). Нападающий впервые отличился в составе «Сочи», в который перешел в результат обмена из петербургского СКА 10 октября.

ЦСКА победил «Сочи» в 24-м матче КХЛ подряд. В последний раз сочинцы сумели одолеть соперника 4 января 2016 года, победив в гостевой встрече регулярного чемпионата (2:1). В нынешнем сезоне ЦСКА и «Сочи» встречались во второй раз, 9 октября армейцы взяли верх на выезде (3:2 после овертайма).

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА — шестое, набрав 19 очков. Обе команды сыграли по 18 матчей. В следующей встрече «Сочи» примет московский «Спартак» 16 октября. ЦСКА в тот же день сыграет на своей площадке против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

ЦСКА
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Сочи
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