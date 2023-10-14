Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне победили «Сочи»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев, забившие на восьмой минуте матча. У проигравших гол на счету Марата Хуснутдинова (26). Нападающий впервые отличился в составе «Сочи», в который перешел в результат обмена из петербургского СКА 10 октября.

ЦСКА победил «Сочи» в 24-м матче КХЛ подряд. В последний раз сочинцы сумели одолеть соперника 4 января 2016 года, победив в гостевой встрече регулярного чемпионата (2:1). В нынешнем сезоне ЦСКА и «Сочи» встречались во второй раз, 9 октября армейцы взяли верх на выезде (3:2 после овертайма).