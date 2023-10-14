Голди-шоу захватило КХЛ. Новый «Спартак» Жамнова — украшение лиги

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«Спартак» и «Торпедо» очаровывали яркой игрой с первых дней чемпионата. Неудивительно, что команды идут в лидерах лиги по заброшенным шайбам. Не каждый матч удавался, как рок-концерт, но большинство игр радовали нейтральных зрителей и заставляли обратить больше внимания на проекты Алексея Жамнова и Игоря Ларионова.

От «Торпедо» и «Спартака» в Нижнем Новгороде ждали зрелища, и команды не разочаровали. Матч держал в напряжении до самой концовки, а победную шайбу москвичи забросили за две с половиной минуты до сирены. Дубли Ильи Талалуева и Николая Голдобина помогли красно-белым начать выезд с победы над соперником-побратимом. На послематчевом интервью Жамнов признался, что когда только начинал играть в хоккей, над его кроватью висел плакат Ларионова. Сегодня в Нижнем Новгороде наставник «Спартака» обыграл кумира детства.

На двоих команды нанесли 69 бросков в створ. Статистика подтверждает, что закрываться и играть от печки соперники не собирались. «Торпедо» и «Спартак» дорожат шайбой, приветствуют быстрые и тонкие передачи, а атаки разгоняют стремительно, иногда даже авантюрно. За таким хоккеем приятно наблюдать. Выбранный тренерский подход раскрывает игроков — не только молодых, но и уже сформированных. Яркий пример — преображение Голдобина, который распустился, как ландыш теплым маем, под руководством Жамнова.

Стиль наставника «Спартака» мы помним по работе в сборной России. Когда тренер собрал команду на подготовительный (перед Олимпиадой) Кубок Первого канала, многие остались под впечатлением от раскованного хоккея, нацеленного на созидание. «Постараемся больше играть в атаке», — говорил в декабре 2021 года Жамнов. В «Спартаке» мы видим продолжение тренерской мысли, которую Алексей Юрьевич продвигал после назначения в сборную. Нынешняя команда стилистически похожа на сборную России образца КПК-2021.

Голдобину, которого москвичи летом обменяли из «Магнитки», такой подход явно пришелся по душе. Жамнов объединил Николая в тройке с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым. Показательно, что трое нападающих лидируют в списке лучших бомбардиров КХЛ, опережая Никиту Гусева, омского Владимира Ткачева и с ноги выбившего дверь в КХЛ Райли Барбера из «Барыса». Голдобин, помимо этого, — лучший снайпер и ассистент лиги. Форвард поймал кураж и зажигает в новой команде, набрав 30 (14+16) очков за 19 матчей.

Николай, вернувшись из Северной Америки, не вписался в схемы Игоря Никитина в ЦСКА. Прийти в себя помог переход в «Металлург». Илья Воробьев временно раскрыл нападающего, но королевской стабильностью Голдобин похвастаться не мог. Это главная проблема форварда в КХЛ. Никто не сомневается в таланте и игровом интеллекте Николая. Бросок, обводка, чувство партнера — все при нем. Новому лидеру «Спартака» не хватало баланса и умения держать высокий уровень на длинной дистанции против соперников высокого класса. Отчасти эта проблема мешает и сейчас: против СКА, «Локомотива» и московского «Динамо» 87-й номер не набрал очков.

Жамнов в «Спартаке» уже оживил Голдобина и создал супертройку Морозова. Следующая цель — добиться, чтобы Николай стабильнее поставлял матчи-шедевры и не пропадал с радаров против топ-соперников. Такого хоккея, как в сегодняшней игре с «Торпедо», от нападающего хочется видеть как можно чаще. Голди-шоу захватило КХЛ на старте регулярки, а нынешний «Спартак» по праву можно назвать украшением лиги.