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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Барысом», Михайлис забил гол бывшей команде

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Металлургом».

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Источник: ХК "Металлург" Магнитогорск

Волевую победу в матче одержали магнитогорцы в овертайме со счётом 4:3.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2. Голы за «Барыс» забили Райли Барбер и Роман Старченко.

Возвращение в игру магнитогорцев началось с гола Данилы Юрова. Затем ещё две шайбы во втором периоде забили Никита Гребёнкин и Никита Михайлис. Отметим, что Михайлис забил гол в ворота бывшего клуба.

В концовке третьего периода счёт сравнял Рудольф Червены. В овертайме победный гол забил Денис Зернов с передачи Михайлиса. Ворота команд защищали Андрей Шутов и Илья Набоков.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и 18 октября встретится на выезде с «Ладой». «Металлург» победил во втором матче кряду и 17 октября встретится с «Автомобилистом».

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Барыс
3:4ОТ
1:0, 1:3, 1:0
Металлург Мг
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