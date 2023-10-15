«Авангард» обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 15 октября. Омский хоккейный клуб «Авангард» со счетом 4:1 обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Венгрыжановский (25-я минута), Рид Буше (36), Либор Шулак (38) и Владимир Ткачев (41). У проигравших отличился Артур Каюмов (8). Форвард хозяев Ткачев провел 400-й матч в КХЛ. «Авангард» победил в третьем матче КХЛ подряд. У «Локомотива» прервалась серия из девяти матчей с набранными очками (восемь побед и одно поражение в серии буллитов).

«Авангард» после победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету омичей 22 очка в 17 матчах. «Локомотив» лидирует в Западной конференции с 29 очками в 19 встречах. В следующем матче «Авангард» 18 октября на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», «Локомотиву» на день позже предстоит встретиться с ЦСКА в Москве.