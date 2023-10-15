Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но проиграло «Салавату Юлаеву» в гостях

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.

В середине второго периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина размочил счёт в игре.

На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2. Спустя минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.