Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Витязь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Мн
42
Хоккей. НХЛ
16.10
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
12:30
Авангард
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Барыс
Металлург Мг
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
16.10
Анахайм
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Каролина
Б
56
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
15:00
Автомобилист
Витязь
ОТ
32
14:30
Салават Юлаев
Динамо Мн
42
12:30
Авангард
Локомотив
41
12:00
Барыс
Металлург Мг
ОТ
34
14.10
ЦСКА
Сочи
21
14.10
Лада
Адмирал
31
14.10
Куньлунь РС
Нефтехимик
ОТ
34
14.10
Торпедо
Спартак
24
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но проиграло «Салавату Юлаеву» в гостях

В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо».

Салават Юлаев
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.

В середине второго периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина размочил счёт в игре.

На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2. Спустя минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут дома «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

Читайте также
Салават Юлаев
4:2
2:0, 0:1, 2:1
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь