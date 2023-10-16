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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2

«Салават Юлаев» обыграл 4:2 «Динамо» в матче КХЛ.

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Источник: соцсети

Вчера, 15 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Вячеслав Лещенко (забросил шайбу в ворота соперников на второй минуте матча), Егор Сучков (10), Сергей Шмелев (57), Евгений Тимкин (60). За команду гостей голы забили Роман Горбунов (30) и Ник Меркли (56).

В настоящее время «СЮ» после 18 игр с 22 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в эту пятницу, 20 октября, в Череповце. Команда сыграет с «Северсталью».

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