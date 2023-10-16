Вчера, 15 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Вячеслав Лещенко (забросил шайбу в ворота соперников на второй минуте матча), Егор Сучков (10), Сергей Шмелев (57), Евгений Тимкин (60). За команду гостей голы забили Роман Горбунов (30) и Ник Меркли (56).

В настоящее время «СЮ» после 18 игр с 22 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.