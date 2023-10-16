«Автомобилист» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» накануне провел домашний матч, сыграв с подмосковным «Витязем» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв гостей со счетом 3:2.

Две шайбы в ворота «Витязей» забросил Брукс Мэйсек — на 51 и 62 минутах. Еще один гол — на 60 минуте — забил Анатолий Голышев. Он же признан лучшим игроком матча.