«Автомобилист» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче чемпионата КХЛ
«Автомобилист» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Екатеринбургский «Автомобилист» накануне провел домашний матч, сыграв с подмосковным «Витязем» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв гостей со счетом 3:2.
Две шайбы в ворота «Витязей» забросил Брукс Мэйсек — на 51 и 62 минутах. Еще один гол — на 60 минуте — забил Анатолий Голышев. Он же признан лучшим игроком матча.
Сейчас «Автомобилист» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч состоится 17 октября — екатеринбургский хоккейный клуб примет магнитогорский «Металлург».