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08:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Автомобилист» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче чемпионата КХЛ

«Автомобилист» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Екатеринбургский «Автомобилист» накануне провел домашний матч, сыграв с подмосковным «Витязем» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв гостей со счетом 3:2.

Две шайбы в ворота «Витязей» забросил Брукс Мэйсек — на 51 и 62 минутах. Еще один гол — на 60 минуте — забил Анатолий Голышев. Он же признан лучшим игроком матча.

Сейчас «Автомобилист» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч состоится 17 октября — екатеринбургский хоккейный клуб примет магнитогорский «Металлург».

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