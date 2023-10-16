«Спартак» обыграл «Сочи» и повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансель Галимов (9-я минута), Николай Голдобин (35), Иван Морозов (40), Михал Чайковски (48) и Илья Талалуев (52). У проигравших отличились Матвей Мичков (51) и Семен Ибрагимов (60). «Спартак» и «Сочи» во второй раз встречались между собой в нынешнем сезоне, 26 сентября сочинцы одолели соперника в гостевом матче (3:2).

«Спартак» одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на выезде нижегородское «Торпедо» (4:2) и китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:3), а также одолели в домашних играх московский ЦСКА (5:3), подмосковный «Витязь» (5:1) и новосибирскую «Сибирь» (5:2). «Спартак» в четвертый раз добрался до отметки в шесть побед подряд в КХЛ, ранее москвичам удавалось подобное в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и декабре 2022-го.