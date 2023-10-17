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07:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В чемпионате КХЛ «Сибирь» проиграла московскому «Динамо»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) у «Сибири» затянулась серия поражений. В первом матче выездной серии 16 октября новосибирцы уступили в Москве местному «Динамо».

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Во втором периоде хозяева забросили две безответные шайбы. В третьем «Сибирь» усилиями Владимира Бутузова, отличившегося в большинстве, сократила отставание в счете, но сравнять его так и не удалось — 1:2. «Конечно, жалко, когда пропустили второй гол, это отразилось на психологии нашей команды, чуть-чуть подсели», — рассказал после матча главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

Это поражение было шестым подряд для «Сибири», у которой осталось 17 очков. Команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы конференции «Восток» КХЛ. Столько же очков у идущего девятым хабаровского «Амура», всего на одно меньше у нижнекамского «Нефтехимика» и астанинского «Барыса».

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