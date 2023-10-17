«Металлург» обыграл «Автомобилист» в гостевом матче КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) В составе гостей отличились Данила Юров (19-я минута), Максим Мухаметов (39), Денис Зернов (55) и Роман Канцеров (56). Третью и четвертую шайбы хоккеисты «Металлурга» забросили в меньшинстве. 20-летний вратарь магнитогорской команды Илья Набоков отразил 29 бросков и оформил первый в карьере шатаут.

«Металлург» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать на Востоке с 31 очком в 21 матче. «Автомобилист» с 26 очками в 20 встречах располагается на третьей строчке. В следующем матче «Металлург» 19 октября в Челябинске сыграет против «Трактора», «Автомобилист» в тот же день примет хабаровский «Амур».