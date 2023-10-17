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21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) В составе гостей отличились Данила Юров (19-я минута), Максим Мухаметов (39), Денис Зернов (55) и Роман Канцеров (56). Третью и четвертую шайбы хоккеисты «Металлурга» забросили в меньшинстве. 20-летний вратарь магнитогорской команды Илья Набоков отразил 29 бросков и оформил первый в карьере шатаут.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин одержал 200-ю победу в КХЛ.

«Металлург» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать на Востоке с 31 очком в 21 матче. «Автомобилист» с 26 очками в 20 встречах располагается на третьей строчке. В следующем матче «Металлург» 19 октября в Челябинске сыграет против «Трактора», «Автомобилист» в тот же день примет хабаровский «Амур».

Автомобилист
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Металлург Мг
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