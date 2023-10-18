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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил разгром «Автомобилиста»

Игра в гостях не помешала магнитогорцам одержать уверенную победу со счетом 0:4.

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Источник: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Главный тренер хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска Андрей Разин прокомментировал матч с «Автомобилистом». Игра прошла 17 октября в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей из Челябинской области.

— Сегодня ребята молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно с таким хорошим счётом. Я считаю, что уверенная победа, — цитирует главного тренера «Металлурга» пресс-служба «Автомобилиста».

По его словам, его подопечные проявили характер и играли мужественно, чем заслужили победу.

— Были моменты, конечно, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей, — добавил тренер гостевой команды.

Примечательно, что в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ «Металлург» стал первым клубом, победившим на льду екатеринбуржцев.

— Всё классно, всё супер, — лаконично высказался по этому поводу Андрей Разин.

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