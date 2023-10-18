Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от «Металлурга»

Хоккейный клуб «Автомобилист» накануне встретился с командой «Металлург» из Магнитогорска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Домашний матч, проходивший в КРК «Уралец», для екатеринбуржцев в этот раз оказался неудачным — «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:0.