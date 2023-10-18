Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от «Металлурга»
«Автомобилист» впервые с начала регулярного чемпионата КХЛ проиграл на домашнем льду.
«Автомобилист» впервые с начала регулярного чемпионата КХЛ проиграл на домашнем льду.
Хоккейный клуб «Автомобилист» накануне встретился с командой «Металлург» из Магнитогорска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Домашний матч, проходивший в КРК «Уралец», для екатеринбуржцев в этот раз оказался неудачным — «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:0.
Это первое поражение екатеринбургских хоккеистов на домашнем льду в этом сезоне.
Сейчас «Автомобилист» с 26 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.