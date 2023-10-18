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08:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от «Металлурга»

«Автомобилист» впервые с начала регулярного чемпионата КХЛ проиграл на домашнем льду.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» накануне встретился с командой «Металлург» из Магнитогорска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Домашний матч, проходивший в КРК «Уралец», для екатеринбуржцев в этот раз оказался неудачным — «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:0.

Это первое поражение екатеринбургских хоккеистов на домашнем льду в этом сезоне.

Сейчас «Автомобилист» с 26 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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